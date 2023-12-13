Катарина Гербольдт рассказала, как пригласила Ивана Букина в тренерство

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании, тренер Катарина Гербольдт рассказала о тренерской работе фигуриста Ивана Букина.

«Я бы не сказала, что я переманила Букина в тренерство, поскольку ему удаётся совмещать. Это тоже достойно уважения, потому что тренироваться и при этом находить желание самому тренировать — это непросто. Но у него получается это делать, за что я очень благодарна. Он передаёт свой опыт, это дорогого стоит. Ваню я знаю с детства, помню его ещё маленьким мальчиком. Я знала, какая у них ситуация была в прошлом сезоне, что Ваня был в свободном состоянии, а мне нужен был помощник в виде скользиста. Мне показалось, что Ваня мог бы передавать свой опыт. Но, насколько я потом узнала, он не хотел иметь ничего общего с тренерской деятельностью. Наверное, я смогла найти какие-то слова, когда предлагала ему поработать, на которые он не смог мне отказать (улыбается). Ну и, собственно говоря, пока что у нас получается классно.

Я безумно рада, что ему это нравится, что у него это получается. Классно, что он умеет доносить информацию до детей, потому что быть хорошим фигуристом для тренерской деятельности — это очень мало. Нужно уметь доносить всё до детей, научиться относиться к ним так, чтобы они тебя любили, ценили и слышали. Это не каждому дано, с детьми работать очень сложно. Но у него это получается, все детки его очень сильно любят, ценят и дерутся за его внимание», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.