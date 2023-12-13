«Есть они, а потом уже все остальные». Гербольдт — о Степановой и Букине

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании, тренер Катарина Гербольдт высказалась о танцевальном дуэте Александры Степановой и Ивана Букина.

«Я не настолько сильно разбираюсь в танцах на льду, но для меня видна колоссальная разница между их катанием и катанием других дуэтов. Саша с Ваней уже матёрые, уверенные, состоявшиеся, с опытом. Они выходят, и есть они, а потом уже все остальные. Для меня здорово, что они так быстро смогли восстановиться после такого долгого перерыва. Саша успела родить и привела себя в потрясающую форму: и внешне, и физически. Ваня преданно ждал Сашу и верил, что у неё всё получится. Это здорово», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.