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Гербольдт: последние два сезона видно, что Валиевой сложновато, но она борется

Гербольдт: последние два сезона видно, что Валиевой сложновато, но она борется
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании, тренер Катарина Гербольдт высказалась о катании фигуристки Камилы Валиевой.

«Последние два сезона видно, что ей, конечно, сложновато, но она борется, она доказывает, что по-прежнему может выигрывать. Её короткая программа в этом сезоне, мне кажется, одна из лучших за всю её карьеру. Мне очень нравится её короткая программа, она настолько женственная, настолько в ней подчёркнуты все её достоинства! Для меня эта программа, наверное, лучшая в этом сезоне. Произвольную программу видно, что ей сложнее катать. Но, опять же, все девочки в этом сезоне ошибаются, нет такого, чтобы никто не ошибался, поэтому каждая будет претендовать на звание чемпионки России, но победит сильнейшая на данный момент», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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