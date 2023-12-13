Гербольдт: последние два сезона видно, что Валиевой сложновато, но она борется

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании, тренер Катарина Гербольдт высказалась о катании фигуристки Камилы Валиевой.

«Последние два сезона видно, что ей, конечно, сложновато, но она борется, она доказывает, что по-прежнему может выигрывать. Её короткая программа в этом сезоне, мне кажется, одна из лучших за всю её карьеру. Мне очень нравится её короткая программа, она настолько женственная, настолько в ней подчёркнуты все её достоинства! Для меня эта программа, наверное, лучшая в этом сезоне. Произвольную программу видно, что ей сложнее катать. Но, опять же, все девочки в этом сезоне ошибаются, нет такого, чтобы никто не ошибался, поэтому каждая будет претендовать на звание чемпионки России, но победит сильнейшая на данный момент», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.