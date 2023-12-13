«Я всё-таки за стабильное и красивое катание». Гербольдт — о четверных элементах в парах

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт высказалась о четверных элементах в парном катании.

«Четверные выбросы были, когда я ещё каталась. Было из-за них очень много травм, потом как-то от этого отошли, но сейчас опять ребята штурмуют этот уровень. Честно говоря, не знаю, смогут ли четверные в этот раз укорениться в парном катании, всё-таки это намного более травмоопасно, чем в одиночном. Не знаю, что победит. Может быть, всё-таки получится как-то их тренировать, чтобы обойти травмы, и тогда парное катание выйдет на новый уровень. Но я, наверное, всё-таки за стабильное и красивое катание, нежели за элементы ультра-си, которые будут убирать красоту фигурного катания», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.