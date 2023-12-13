Гербольдт: на сегодняшний день Косторной и Кунице не хватает именно скатанности

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт прокомментировала прогресс дуэта Алёны Косторной и Георгия Куницы.

«Да, они большие молодцы, что столько всего выучили. Но на сегодняшний день, если сравнивать с опытными парами, не хватает именно скатанности. Технически они выучили очень много, здорово, что они не боятся, заявляют такой сложный контент. Да, не всегда получается, но они работают над этим и точно сделают когда-то», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Напомним, Алёна Косторная и Георгий Куница в сезоне-2023/2024 приняли участие во втором этапе Гран-при России, прошедшем в Омске. Пара заняла четвёртое место, набрав по сумме двух программ 192,77 балла.