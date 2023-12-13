Щербакова: на Играх в Сочи была поддержка, олимпийский дух. Этого не хватало в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) спортсменам не хватало олимпийского духа, который был на Играх-2014 в Сочи.

«На Олимпийских играх в Сочи я была в качестве зрителя. Смотрела произвольную программу Юлии Липницкой, с которой тренировалась в одной группе. Тогда я думала, что это непостижимый уровень. Я с восхищением смотрела на неё. На Играх в Сочи был высокий уровень поддержки, олимпийский дух. Это то, чего немного не хватало на Играх в Пекине, но масштаб всё равно чувствовался. Когда я впервые увидела олимпийскую арену, у меня были мурашки по коже. И первая тренировка на этом льду была очень волнительной. Хотелось показать всё лучшее. Олимпиада – особые соревнования в жизни каждого спортсмена, которые ни с чем не сравнятся», – приводит слова Щербаковой «РИА Новости».

Напомним, Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.