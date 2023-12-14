Щербакова — о контроле родителей: они никогда не давали мне расслабиться

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова призналась, что родители активно контролировали её процесс получения образования по ходу карьеры.

«Здесь, безусловно, надо сказать спасибо родителям. В детстве ребёнок не может грамотно распределять время и решать, что ставить на первое место. Для моих родителей на первом месте было образование. И они никогда не давали мне расслабиться.

Я по возможности ходила на все уроки и сдавала все задания. Здесь важнее следить родителям, потому что иначе я увлеклась бы фигурным катанием настолько, что забыла бы про всё остальное. Теперь я сама понимаю, что нельзя направлять силы на что-то одно», — приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».