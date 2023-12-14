Елизавета Туктамышева: реально сохранить прыжки ультра-си и после пубертата

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о возможности исполнения четверных прыжков взрослыми фигуристками. Спортсменка подчеркнула, что прыжки ультра-си можно исполнять и после периода пубертата, но главным моментом в этом вопросе является мотивация самой фигуристки.

«Как развеять миф о том, что четверные – для девочек до пубертата? Элизабет Турсынбаева прыгнула квад на ЧМ-2019, когда ей было 19 лет. Мне казалось, что тогда она ещё не до конца оформилась, её тело было очень звонким. Но в целом возможно исполнять четверные и после этого периода.

Мы видим, что и тройной аксель девочки учат после пубертата – хватает и сил, и возможности, и мотивации. Над четверными надо просто больше работать, иметь мотивацию. Думаю, как и в случае с тройным акселем, этот миф развеется со временем – четверные будут показывать чаще.

Саша Трусова в прошлом сезоне прыгала четверной лутц на шоу, Камила Валиева тоже показывала квады с уже оформившимся телом – в прошлом сезоне она собрала два четверных в произвольной. Так что реально сохранить прыжки ультра-си и после пубертата», — приводит слова Туктамышевой Sports.ru.

Напомним, ранее Туктамышева объявила, что не будет принимать участия в соревнованиях в сезоне-2023/2024. решение 26-летней фигуристки связано с отсутствием мотивации на фоне отстранения российских спортсменов от международных турниров.