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«Мечта, ставшая реальностью». Малинин опубликовал фото с мамой и медалями финала ГП

«Мечта, ставшая реальностью». Малинин опубликовал фото с мамой и медалями финала ГП
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион мира среди юниоров 2022 года, американский фигурист Илья Малинин в соцсетях опубликовал фото с мамой и тренером Татьяной Малининой после победы на финале Гран-при ISU в Пекине (Китай).

«Завоевать золото на финале Гран-при в Пекине спустя почти 25 лет после победы мамы в Санкт-Петербурге просто невероятно. Для меня большая честь следовать её примеру и ощущать себя настоящим преемником. Менять спорт, отдавая дань уважения тяжёлому труду моих родителей, — это мечта, ставшая реальностью», — написал Малинин в своих соцсетях.

Фото: из личного архива Ильи Малинина

Напомним, Татьяна Малинина стала победительницей финала Гран-при в женском одиночном катании в 1999 году. Тогда соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

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