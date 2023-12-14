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Валиева — о буллинге: мне пишут разное, со временем перестаёшь обращать внимание

Валиева — о буллинге: мне пишут разное, со временем перестаёшь обращать внимание
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала, как относится к теме буллинга (травли).

«Это очень важная тема, и я рада, что её затронули. Конечно, в комментариях мне пишут разное, да и в принципе публичного человека зачастую очень много буллят. Со временем перестаёшь обращать внимание. Но когда человек сталкивается с этим уже в реальной жизни, то это сложнее. Мне кажется, нужно больше верить родным, в себя и меньше думать об этом», — приводит слова Валиевой «Московский комсомолец».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) до сих пор работает над допинговым делом Валиевой. Решение по нему должно было быть вынесено ещё в сентябре, однако арбитрам потребовалось время для рассмотрения новых доказательств. Напомним, от решения CAS будет зависеть распределение наград командного турнира Олимпийских игр – 2022, который убедительно выиграла сборная России. Камила участвовала в этом турнире.

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