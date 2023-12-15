Выступающий за Германию фигурист Никита Володин: я всё равно русский человек

Фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании за сборную Германии с Минервой Фабьенн Хазе, высказался о реакции в России на победу пары на финале Гран-при ISU в Пекине (Китай).

«Думаю, обо мне и так знали многие. Потому что после юношеских Олимпийских игр тоже ездил на всякие интервью, радио и так далее. Но, конечно, наверняка успели немного позабыть. Конечно, мне было приятно, что в России снова заговорили, потому что я всё равно русский человек. Моя родная школа, которая меня вырастила, — Академия фигурного катания — тоже делала пост, что они гордятся. Я всё читал, мне было очень приятно. Так что всё равно есть поддержка», — приводит слова Володина «Фонтанка».

Напомним, Никита Володин, который является уроженцем Санкт-Петербурга, сменил спортивное гражданство с российского на немецкое в мае 2023 года. Хазе и Володин по итогам двух программ набрали 206,43 балла и стали победителями финала Гран-при ISU в соревнованиях спортивных пар.