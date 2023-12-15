Жена Романа Костомарова: врачи сказали, что надежда только на его сильное сердце

Жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чемпионка мира и Европы в танцах на льду Оксана Домнина рассказала о периоде нахождения мужа в реанимации с тяжёлой формой пневмонии, после чего последовала ампутация рук и ног спортсмена.

«Мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьёзного не произойдёт. Но оказалось всё совершенно по-другому. И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье, — мы его проходим, проживаем, пытаемся принять.

Даже врачи, профессионалы своего дела, говорили: «Нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать», — сказала Оксана Домнина в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Напомним, 11 декабря 2023 года Роман Костомаров выложил видео с первой тренировки на льду после протезирования.