Туктамышева сообщила, что не выступит на юбилее Авербуха из-за состояния здоровья

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не выступит на юбилее серебряного призёра Олимпийских игр, хореографа и продюсера Ильи Авербуха из-за состояния здоровья. Юбилейное шоу в честь 50-летия Авербуха пройдёт 17 декабря в Москве.

«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья…

Жаль пропускать такой замечательный праздник, но таковы обстоятельства…» — написала Туктамышева в телеграм-канале.

Напомним, Туктамышева приостановила профессиональную карьеру перед сезоном-2023/2024. 26-летняя спортсменка сообщила, что сосредоточится на ледовых шоу и других проектах.