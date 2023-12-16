Елена Соколова — об уровне танцев на льду в России: да, мы просели

Тренер Елена Соколова, работающая с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко, прокомментировала мнение о снижении уровня танцев на льду в России в условиях отсутствия международных соревнований

«Очень бы не хотелось его разделять, не хотелось бы обижать наших спортсменов, наши тренерские штабы, поскольку я сама тренирую танцоров в России. По сугубо субъективным, интуитивным ощущениям мне кажется, что да, мы просели. Тяжело вариться в одном котле, конкурировать друг с другом. Не потому что неинтересно, а немного в другом ключе», — цитирует Соколову «Газета.Ru».

Напомним, дуэт Мироновой и Устенко в этом сезоне выступил на двух этапах Гран-при России. В Красноярске пара стала третьей, а в Самаре четвёртой в танцах на льду.