В Сети появилось фото медалей чемпионата России по фигурному катанию
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В телеграм-канале «Наш Златоуст» обнародованы фото медалей, которые будут вручаться победителям и призёрам предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.
Награды изготовлены в мастерских города Златоуст (Челябинская область) и выполнены в традиционной стилистике златоустовской гравюры. Медали с вращающейся серединой, на которой будет изображена символика соревнований, сделаны из разных металлов. Награды за третье место изготовлены из меди. Медали за первое и второе место сделаны из латуни, покрытой золотом и никелем.
Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске на арене «Трактор» с 20 по 24 декабря 2023 года. Ранее город уже принимал соревнования в декабре 2020 года.
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