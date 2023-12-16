В Сети появилось фото медалей чемпионата России по фигурному катанию

В телеграм-канале «Наш Златоуст» обнародованы фото медалей, которые будут вручаться победителям и призёрам предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

Награды изготовлены в мастерских города Златоуст (Челябинская область) и выполнены в традиционной стилистике златоустовской гравюры. Медали с вращающейся серединой, на которой будет изображена символика соревнований, сделаны из разных металлов. Награды за третье место изготовлены из меди. Медали за первое и второе место сделаны из латуни, покрытой золотом и никелем.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске на арене «Трактор» с 20 по 24 декабря 2023 года. Ранее город уже принимал соревнования в декабре 2020 года.