«Не знаю, в кого он такой упёртый». Мама Костомарова — о Романе

Мама олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Валентина рассказала о характере олимпийского чемпиона.

«Не знаю, в кого он с таким упёртым характером. Через три месяца, после того, как его взяли, там ведь сдают какие-то нормативы… он был третьим. Он вышел, расстроился и говорит: «Мам, я третий. На следующий год я буду первым», — приводит слова Костомаровой «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног. Ранее, 11 декабря, Роман Костомаров в первый раз после протезирования вышел на лёд.