Костомаров: не ощущал боли до того, как мне сказали, что нужно ампутировать руки и ноги

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, поделился подробностями об операции по ампутации.

«Был момент, когда я чуть ли не жалел, что меня спасли? Это действительно было. Мне кажется, такое чувство может посетить любого человека, который лишается своих конечностей. Тем более что я спортсмен, фигурист. Не понимал, зачем и для чего я здесь остаюсь.

Всё было так легко, в полном бессознании, я не чувствовал боли до того момента, как мне сообщили, что нужно ампутировать руки и ноги. До этого момента я был в коме, мне было хорошо. Я чувствовал себя спокойно, ничего не понимал. Наверное, в этот момент тяжело было всех людям, близким, но я ничего не чувствовал. Весь ужас я ощутил, когда очнулся и мне нужно было принимать решение по поводу проведения операции. Это было моё решение, необходимое для того, чтобы провели ампутацию ног. Я горько плакал, но сказал «Да». Ещё состояние было такое, я об этом жалел.

Не знаю, что бы изменилось, если бы я сказал «Нет». Какие бы решения принимали врачи, жена. Наверное, если бы я сказал «Нет», меня бы не прооперировали и пошла бы гангрена. Да, была угроза жизни. Просто интересно самому, что было бы. Дали бы просто умереть? Или выключили бы меня, провели бы наркоз и сделали операцию? Хотя я слышал, что известная певица (Юлия Началова) таким образом умерла», — приводит слова Костомарова «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.