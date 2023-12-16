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Жена Костомарова: то, что он в полном и здравом рассудке — огромное счастье

Жена Костомарова: то, что он в полном и здравом рассудке — огромное счастье
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Жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чемпионка мира и Европы в танцах на льду Оксана Домнина рассказала, что чувствовала в тот период времени, когда её муж находился в реанимации с тяжёлой формой пневмонии, после чего последовала ампутация рук и ног спортсмена.

«Не понятно, что будет с головой, мозгом, пониманием и осознанием, когда он проснётся и проснётся ли вообще. Будет ли понимать и разговаривать? Такие моменты, когда ты понимаешь, что голова — это голова. В этот момент стало очень страшно. Да, это всё ужасно, операции, руки ноги, но когда у тебя здравый мозг, слава богу. Он сейчас тот же Роман, как и прежде. Он нисколько не поменялся. Да, никто не знает, как ему сложно, как он переживает. Он как спортсмен этого вообще не показывает, особенно на людях. Мы, спортсмены, не привыкли плакаться. Но то, что он в полном и здравом рассудке — огромное счастье. Учитывая то, что могло быть», — приводит слова Домниной «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.

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