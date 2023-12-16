Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Костомаров: я понял, что смерть — это не страшно. Страшно остаться инвалидом

Костомаров: я понял, что смерть — это не страшно. Страшно остаться инвалидом
Комментарии

Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров высказался о том, как изменились его страхи после пережитой комы и ампутации стоп и кистей.

«Остались ли у меня страхи? Я понял, что смерть — это не страшно. Я боялся всегда, всегда берёг себя в жизни. Хоть я и экстремальный человек, прыгал с мостов на банджи, быстро гонял на мотоцикле, но всегда боялся упасть, сломать ногу или руку, потому что у меня была работа — фигурное катание. Подсознательно я берёг себя. Где мог ехать 320 км, ехал 300 (смеётся). Почти на самом максимуме.

Про смерть я не думал, но в подсознании было, что смерть — это страшно. Сейчас я понял, что нет. Страшно остаться инвалидом», — приводит слова спортсмена «Первый канал».

Материалы по теме
«Хочу оставить след в фигурном катании». Неужели мы не увидим Акатьеву в этом сезоне?
«Хочу оставить след в фигурном катании». Неужели мы не увидим Акатьеву в этом сезоне?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android