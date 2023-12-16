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«Настоящий герой нашего времени». Запашный — про Костомарова

«Настоящий герой нашего времени». Запашный — про Костомарова
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Эдгард Запашный, представитель известной цирковой династии Запашных, высказался об олимпийском чемпионе в танцах на льду, российском фигуристе Романе Костомарове.

«Рома, ты красавец. В буквальном смысле слова. Ты герой. Настоящий герой нашего времени. Очень рад, что ты выкарабкался, не сдался и становишься живым примером для всех людей. Обнимаю тебя крепко. Ты настоящий тигр. В самом хорошем смысле этого слова. Мощный, сильный, целеустремлённый», — приводит слова Запашного «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.

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