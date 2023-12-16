Костомаров: стараюсь в нынешней ситуации заниматься теми вещами, которые люблю

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал, как он живёт полноценной жизнью после операции по ампутации.

«Я не выбираю самый сложный путь. Для меня это норма жизни, то, чем я всегда занимался. Стараюсь и в нынешней ситуации заниматься теми вещами, которые всегда любил и люблю», — приводит слова Костомарова «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног. Ранее, 11 декабря, Роман Костомаров в первый раз после протезирования вышел на лёд.