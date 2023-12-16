Костомаров — о странных снах: помню, как говорил Макгрегору: «Давай, иди сюда»

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал о своих странных снах во время, проведённое в коме из-за болезни, упомянув бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора, а также прославленного бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.

«У меня в палате было окно, из которого медсестры смотрели за мной. В этом окне мне виделся бойцовский зал, где тренируется Фёдор Емельяненко, куда приехал Конор Макгрегор. Где бойцы тренируются, а я не могу встать с кровати. Помню, как говорил Макгрегору: «Давай, иди сюда». А я как бы был прикрыт полотенцем, похож на шотландца. Говорю ему, мол иди сюда, я с тобой… А он просто стоит и смеётся, мол, ты попробуй просто с кровати встать, боец», — приводит слова Костомарова «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.