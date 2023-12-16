«Это судьба-миссия». Мария Захарова рассказала о разговоре с Костомаровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о разговоре с российским фигуристом, олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым.

«Знаете, должна признаться, что когда в январе 2023 года посыпались новости о том, что Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии и дальше в медиасфере начали появляться сообщения, о том, что с ним происходит… Честно скажу, я не давала этой истории никаких шансов. А потом я увидела кадры, которые облетели весь мир, на которых Роман Сергеевич Костомаров тренируется. В эту самую минуту я попросила Дениса Проценко (главный врач больницы в Коммунарке — Прим. «Чемпионата») по возможности передать этому человеку, который потряс меня до глубины души, аудиофайл, который я наговорила. Буквально через час я получила от Романа звонок. Мы говорили долго. Дело в том, что эта история про то, что люди на определённом этапе своей жизни становятся символами веры и надежды для тех, кто их потерял. Это судьба-миссия. Это человек-миссия. Вот за это, Роман Сергеевич, огромное человеческое спасибо. Когда что-то подступает и возникает вопрос: «А есть ли силы?», вспоминаю эти кадры», — приводит слова Захаровой «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.