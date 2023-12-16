Костомаров: было бы гораздо спокойнее покинуть этот мир, но это страшно для близких

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал о самом сложном моменте в своём восстановлении после больницы и признался, что в этом мире его удержали близкие.

«Сила воли? Сейчас это не так трудно, как было в больнице, начать всё с нуля. Там было самое трудное. Во-первых, выкинуть из головы эту реальность. Зачем вот это оставлять на земле? Это реально по-другому не назовёшь, страшно. Начать что-то делать, перевернуть в мозгу, что нужно что-то начинать, двигаться и тренировать себя. Нужно поднимать голову с подушки. Для меня это было шоком, не понимал, как тренироваться. У меня ничего нет, как тренироваться и для чего?

Это всё благодаря жене. Благодаря ей и брату, которые были со мной рядом. Каждый день старались промывать мой мозг, говорили, что пройдём этот трудный путь вместе, но нужно начинать. Есть, ради кого жить. Знаю, что смерть для близких — страшная жизнь, но мне было бы не страшно уйти. Было бы гораздо спокойнее покинуть этот мир, но это страшно для близких и родных. Но я понимал, что время всё лечит. Понимал, что через полгода и год всё пройдёт. Даже если меня не будет, все будут жить. Да, будут вспоминать периодически», — приводит слова спортсмена «Первый канал».