Костомаров: первое слово в новой жизни — мама

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал, что первым написанным им словом в жизни после болезни стало слово «мама».

«Первое слово в новой жизни — «мама»? Это само как-то… Не помню, где мы были, это произошло как на автопилоте. То ли я подумал, что это будет для меня самое простое слово, чтобы вывести его. Оксана говорила — напиши имя дочки или сына — а я автоматом пишу слово «мама». Оно самое родное и близкое. Ещё так хорошо получилось, я в душе порадовался. Автографы я, конечно, теперь не раздаю, но в исключительных случаях даже его могу сделать», — приводит слова спортсмена Первый канал.

Напомним, спортсмен в 2023 году перенёс ампутацию голеней и кистей рук.