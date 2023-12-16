«Знал, что Рома победит всех и вся». Марат Башаров — о Костомарове

Российский актёр театра и кино Марат Башаров высказался об олимпийском чемпионе в танцах на льду, российском фигуристе Романе Костомарове.

«Когда Рома пришёл в себя, первое, что я ему сказал: «Ромик, я знаю, что ты всегда носил свою жену на руках — а после того, что произошло, ты её должен боготворить». Уверен, что он это делал и будет делать. Счастлив, что Рома Костомаров не из тех, кто просто так сложит полномочия, сложит руки и станет слабым. Знаю его, знаю, что он сильный, что он победит всех и вся. Он это и сделал», — приводит слова Башарова «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.