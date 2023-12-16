Александра Трусова сравнила сложность хоккея и фигурного катания

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова высказалась о своём участии в товарищеском матче по хоккею на открытии катка на «РЖД-Арене» в Москве. Напомним, Трусова выступила за сборную клубов «Локомотив», выйдя на поле в первом периоде.

«Играла не впервые, раньше с отцом пробовала. По мне, хоккей сложнее фигурного катания. Соперники все слишком профессиональные, сразу шайбу отбирали. Честно говоря, вообще не готовилась, у меня сегодня выступление, сразу после матча на него поеду. Вышла на лед в фигурных коньках, на хоккейных надо учиться, я не пробовала», — приводит слова Трусовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, товарищеская встреча прошла в пятницу, 15 декабря, во время открытия катка на «РЖД-Арене». В составе команды легенд хоккея выступили Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев. Противостояла им сборная клубов «Локомотив» в лице футболистов Руслана Пименова, Дмитрия Лоськова, Дмитрия Сычёва, а также Александры Трусовой вместе с отцом Вячеславом Трусовым.