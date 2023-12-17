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Трусова: начинаю ремонт в своей квартире! Всё очень непонятно, но безумно интересно!

Трусова: начинаю ремонт в своей квартире! Всё очень непонятно, но безумно интересно!
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова поделилась, что начинает важный этап в жизни – ремонт квартиры.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

«Привет, друзья! У меня начинается новый и интересный этап в жизни, который я хочу разделить с вами! Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня ещё не было такого опыта, поэтому всё очень непонятно, но безумно интересно! Кстати, буду рада вашим советам и рекомендациям по этой теме в комментариях», — написала Трусова в своих социальных сетях.

Последним соревнованием для фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где она заняла второе место. Из-за проблем со здоровьем Трусова не участвовала в чемпионате России — 2023, который прошёл в декабре 2022 года в Красноярске, а также пропустила финал Гран-при России, состоявшийся в марте 2023 года в Санкт-Петербурге.

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