В Челябинске с 20 по 24 декабря пройдёт чемпионат России 2024 года по фигурному катанию. За престижный титул среди прочих сразятся женщины.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «За кого из фигуристок вы будете болеть на чемпионате России в Челябинске?»
Список фигуристок, которые отобрались и попали в заявку ЧР-2024:
Мария Агаева;
Екатерина Анисимова;
Софья Важнова;
Камила Валиева;
Алина Горбачёва;
Ксения Гущина;
София Захарова;
Елизавета Куликова;
Арина Кшецкая;
Софья Муравьёва;
Аделия Петросян;
Дарья Садкова;
Ксения Синицына;
Мария Талалайкина;
Анна Фролова;
Людмила Фурсова;
Майя Хромых;
Вероника Яметова.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.