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За кого из фигуристок вы будете болеть на чемпионате России в Челябинске?

В Челябинске с 20 по 24 декабря пройдёт чемпионат России 2024 года по фигурному катанию. За престижный титул среди прочих сразятся женщины.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «За кого из фигуристок вы будете болеть на чемпионате России в Челябинске?»

Список фигуристок, которые отобрались и попали в заявку ЧР-2024:

Мария Агаева;

Екатерина Анисимова;

Софья Важнова;

Камила Валиева;

Алина Горбачёва;

Ксения Гущина;

София Захарова;

Елизавета Куликова;

Арина Кшецкая;

Софья Муравьёва;

Аделия Петросян;

Дарья Садкова;

Ксения Синицына;

Мария Талалайкина;

Анна Фролова;

Людмила Фурсова;

Майя Хромых;

Вероника Яметова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.