«Невероятный опыт — работать рядом с таким человеком». Щербакова — об Авербухе

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова прокомментировала участие в шоу в честь юбилея Ильи Авербуха.

«Я очень рада принимать участие в таком большом празднике, в шоу в честь юбилея Ильи Авербуха. Мы работали с ним вместе на многих проектах, и я могу сказать, что для меня это невероятный опыт — работать рядом с таким человеком. Он очень творческий и при этом обладает организаторскими способностями — мне кажется, эти два качества редко сочетаются в одном человеке и именно это ему помогло достичь успеха. Желаю Илье двигаться в том же направлении, не сбавлять оборотов, чтобы с каждым годом всё больше, всё лучше, всё круче.

Я сегодня выступаю с номером под музыку Алексея Воробьёва «О чём ты думаешь?», на вечернем шоу он будет петь вживую. Программа специально поставлена для этого шоу», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.