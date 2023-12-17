Авербух: то, что Костомаров сегодня вышел на лёд, — в этом огромное доверие нашей семье

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился эмоциями от показа своего шоу.

— Когда у тебя два аншлага, столько ребят, то, что Рома (Костомаров. — Прим. «Чемпионата») сегодня вышел на лёд, — в этом есть такое огромное доверие нашей семье — всё это имеет для меня огромное значение. Конечно, хочется рассказать обо всех проектах, которые есть, и мы могли бы ещё часов десять мучить людей, настолько большой материал. Но я старался как можно больше разнообразить программу, чтобы зрители её прочувствовали. И я хочу сказать, что в Москве публика прекрасная, но в больших ледовых дворцах вот так поднять публику в финале непросто. У нас был юбилей с Игорем Крутым, всё было прекрасно, но всё-таки люди, мне кажется, не реагировали тогда так живо, как реагировали сегодня.

— Название шоу — это отсылка к 2004 году («Вместе и...». — Прим. «Чемпионата»)?

— Да, вы правы. В 2004 году я сделал своё первое ледовое шоу в Москве. В следующем году мы празднуем 20 лет с момента первого шоу — это столь страшная дата! Но мы по-прежнему все вместе навсегда. Те, кто выходил тогда, выйдут и сегодня, на втором шоу. И будет ещё один большой сюрприз для всех. Очень знаковое выступление», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.