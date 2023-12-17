Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух анонсировал выступления Киркорова и других звёзд на вечерней части своего шоу

Авербух анонсировал выступления Киркорова и других звёзд на вечерней части своего шоу
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух анонсировал выступления Филиппа Киркорова и других звёзд на вечерней части своего шоу, которое провидится в честь юбилея фигуриста.

«Вечером будет ещё Татьяна Анатольевна Тарасова, ряд артистов, которые не смогли выступить днём, — Филипп Киркоров, Алексей Воробьёв, Дмитрий Маликов, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Наталья Подольская. Действительно созвездия», — передаёт слова Ильи Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android