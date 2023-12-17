Авербух анонсировал выступления Киркорова и других звёзд на вечерней части своего шоу
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух анонсировал выступления Филиппа Киркорова и других звёзд на вечерней части своего шоу, которое провидится в честь юбилея фигуриста.
«Вечером будет ещё Татьяна Анатольевна Тарасова, ряд артистов, которые не смогли выступить днём, — Филипп Киркоров, Алексей Воробьёв, Дмитрий Маликов, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Наталья Подольская. Действительно созвездия», — передаёт слова Ильи Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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