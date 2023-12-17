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Последние новости о Романе Костомарове: фигурист продолжит выступать в шоу

Авербух: думаю, Костомаров продолжит выступать в наших шоу
Илья Авербух
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о выступлении Романа Костомарова в своём шоу.

«Я думаю что Рома будет продолжать выступать в наших шоу. Это Ромино настроение. Мы работали, предлагали несколько вариантов протезирования. Но это Рома лучше расскажет. В самых крепких, усовершенствованных [протезах], он чувствует себя лучше. Он очень хорошо владеет корпусом, это важная история. Тренировки проходили и с Сашей Жулиным, он тоже присутствовал», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Яркое интервью Костомарова:
«Смерть — это не страшно. Страшно остаться инвалидом». Предельно откровенный Костомаров
«Смерть — это не страшно. Страшно остаться инвалидом». Предельно откровенный Костомаров

Напомним, спортсмен в 2023 году перенёс ампутацию голеней и кистей рук. Ранее Костомаров признавался, что ему пришлось заново учиться делать многие повседневные вещи.

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