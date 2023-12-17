«Это удивительный характер, чемпионский». Стриженова — о выходе Костомарова на лёд

Телеведущая Екатерина Стриженова прокомментировала выступление российского фигуриста Романа Костомарова на ледовом шоу в честь юбилея хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

«Рома выложил, что он встал на коньки, но мы все понимали, что это не закончится шагами на льду, что он обязательно сможет идти дальше. Это удивительный характер, чемпионский. Меня Рома мотивирует, я вижу, что он делает, и понимаю, что унывать нельзя, нужно идти вперёд. Конечно, то, что у Ромы есть такая жена прекрасная, такие друзья… Это его опора. Мы все сегодня ждём его выступления», — передаёт слова Стриженовой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Напомним, спортсмен в 2023 году перенёс ампутацию голеней и кистей рук.