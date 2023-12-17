Евгения Медведева раскрыла причины уникальности шоу Ильи Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на поставленное шоу Ильи Авербуха.

«В чём уникальность? Да во многом. Мы с Ильёй уже очень много лет работаем и большее количество лет сотрудничаем, конечно же, в шоу. Илья более популярен и прославлен как постановщик не технических программ, а именно программ для души. Он умеет играть на струнах души и учит этому нас. В этом и есть его отличие. Есть разные писатели, художники. Работы каких-то художников висят в Лувре, а есть художники, работы которых так и остаются в домашних галереях. И разница как раз в этом. В чём конкретно — сказать не могу. Точно так же, как никто не может сказать, в чём отличие картин Да Винчи и Микеланджело. В общем, это что-то связанное с душой, что-то связанное с любовью, и это чувствует зритель», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.