Медведева — Авербуху: спасибо, что продолжаешь мой спортивный путь в фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила хореографа и продюсера Илью Авербуха с днём рождения, который наступит 18 декабря.

«Илья, во-первых, многие люди сказали огромное количество благодарностей, и я присоединяюсь. Спасибо, что даёшь нам работу (смеётся)! И, во-вторых, спасибо, что научил и продолжаешь учить искусству. Что ты продолжаешь конкретно мой короткий спортивный путь в фигурном катании и делаешь мой спорт больше по объёмам и по красоте. Поздравляю тебя с днём рождения и надеюсь, что в этот день ты наконец отдохнёшь. Желаю тебе самой счастливой жены, самого здорового сына подрастающего. И я уверена: это ещё только начало», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.