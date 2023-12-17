Евгения Медведева подтвердила, что выступит на шоу Ильи Авербуха

Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что выступит на шоу Ильи Авербуха.

«Буду выступать с нашим коллективом, моим партнёром Александром Энбертом, Марком Кондратюком — увидите его номер. У нас будет очень большой, массивный кусок из «Кармен», и для людей, которые не попали на «Кармен» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, будет хорошая возможность заглянуть одним глазком в постановку, и мы покажем для вас самые фундаментальные номера», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.