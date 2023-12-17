Медведева — о выступлении Костомарова: меня пробило до слёз

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями о выступлении российского фигуриста Романа Костомарова.

«Я не видела, как Рома тренировался. Очень малое количество людей видело его тренировки. Наверное, это было сделано для вау-эффекта. Мне когда сказали, что он выйдет на лёд, я думала, он выйдет на лёд просто к Оксане. А он поехал! Да ещё в паре с Оксаной! Меня прямо пробило это до слёз! Я всегда знала, что Рома крутой, но не ожидала, что здесь и сейчас я снова увижу, как он едет, как он катается. Это, наверное, не принижая чувств других, пожалуй, тем, кто не фигурист, не понять. Потому что мы стояли за кулисами и, хотя предполагали, что сейчас произойдёт какое-то чудо, но не ожидали, что он действительно встанет и поедет. Это было очень круто, очень сильно», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Напомним, спортсмен в 2023 году перенёс ампутацию голеней и кистей рук.