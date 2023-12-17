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«Невозможное возможно благодаря воле и духу». Рудковская — о Костомарове

«Невозможное возможно благодаря воле и духу». Рудковская — о Костомарове
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Российская ведущая и продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском фигурном катании Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала первое появление фигуриста Романа Костомарова, олимпийского чемпиона в танцах на льду, на льду после перенесённой болезни, ампутации конечностей и протезирования. Сегодня, 17 декабря, спортсмен вышел на лёд в рамках юбилейного шоу хореографа Ильи Авербуха.

«Рома Костомаров — не только герой нашего времени, но и однозначно — герой этого уходящего года. Символ противостояния и мужества, который рушит все стереотипы, форматы, рамки! Невозможное — возможно благодаря силам воли и духа!

Характер олимпийского чемпиона не сломить! Он уже сегодня на льду и кружит свою супругу в рамках юбилейного шоу Ильи Авербуха, радуемся и гордимся этим парнем!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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