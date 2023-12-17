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Костомаров отказался от пресс-подхода после выхода на лёд в шоу Авербуха

Костомаров отказался от пресс-подхода после выхода на лёд в шоу Авербуха
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Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, отказался от пресс-подхода после своего выхода на лёд в рамках юбилейного шоу хореографа Ильи Авербуха. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина. Сегодня, 17 декабря, спортсмен впервые вышел на ледовое покрытие после болезни, вследствие которой он перенёс ампутацию конечностей и протезирование.

Ранее спортсмен неоднократно общался с журналистами и рассказывал о ходе реабилитации, отмечая, что ему пришлось заново учиться элементарным вещам, и заявляя о желании снова выйти на лёд.

Напомним, в течение всего периода нахождения Романа Костомарова в больнице Илья Авербух говорил, что очень ждёт выздоровления спортсмена и всегда готов пригласить его выступить в ледовых шоу. Сегодня хореограф заявил, что они с Костомаровым уже прорабатывают идеи дальнейшего сотрудничества по желанию фигуриста.

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