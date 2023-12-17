Чайковская — о Костомарове на льду: у меня большое имя. Я не должна это комментировать

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отказалась комментировать возвращение российского фигуриста Романа Костомарова на лёд. Он выступил на ледовом шоу в честь юбилея хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

«У меня большое имя, поэтому не беспокойте меня по вещам, которые я не должна комментировать», — приводит слова Чайковской «Матч ТВ».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног. Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года в Турине, а также дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Европы.