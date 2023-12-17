Мишин: более 30 программ олимпийских чемпионов и чемпионов мира были созданы Авербухом

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поздравил с юбилеем хореографа и продюсера Илью Авербуха.

«Я принёс тебе ещё одно поздравление — с берегов Невы, с родины отечественного фигурного катания, из нашего Петербурга. Они уважают, любят и ценят тебя как творца. Я должен сказать, что вся моя жизнь тренерская и спортивная так или иначе связана с Ильёй. И я хочу тем, кто не знает, напомнить, что более 30 программ олимпийских чемпионов и чемпионов мира были созданы нашим уважаемым именинником. Поблагодарим его за это!

Времени немного, а сказать хочется много. Буду краток. Перед нами выступали значительные лица фигурного катания, которых я очень уважаю, и все говорят — хореограф, постановщик. Это всё правда. Но я бы хотел присвоить Илье титул, который он заслужил. Существует Гагарин, существовал Колумб… Спортсмены готовятся к показательным выступлениям, к шоу, театр вошёл в нашу жизнь, в жизнь тренеров и спортсменов. Поэтому я смело хочу сказать — давайте присвоим Илье титул Колумба театра на льду!» — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.