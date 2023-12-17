Киркоров — о Костомарове: только русский спортсмен может совершить такой подвиг

Певец Филипп Киркоров восхитился возвращением российского фигуриста Романа Костомарова на лёд.

«По-моему, это единственный случай в мире. Только русский спортсмен, русский человек может совершить такой подвиг — выйти на лёд после того, что случилось с его жизнью. Я восхищаюсь мужеством и героизмом наших великих спортсменов, которые добывали золото и отстаивали честь нашей великой страны во всём мире. Поэтому сегодня для меня большая ответственность и честь [быть здесь], спасибо, Илья, что ты делаешь для спорта! Сегодняшний полный зал — доказательство любви к тому делу, которому ты посвятил свою жизнь», — передаёт слова Киркорова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Напомним, спортсмен в 2023 году перенёс ампутацию голеней и кистей рук. Ранее Костомаров признавался, что ему пришлось заново учиться делать многие повседневные вещи.