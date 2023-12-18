Премия «Чемпионата» «Король и королева фигурки» на финишной прямой — стартовали финалы
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Премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки — 2023» вышла на завершающий этап: после голосования по группам и полуфиналов наконец стартовали финалы у мужчин и женщин.
У фигуристов на звание Короля претендуют:
- Пётр Гуменник,
- Евгений Семененко,
- Владислав Дикиджи,
- Роман Костомаров.
У фигуристок за звание Королевы борются:
- Евгения Медведева,
- Александра Трусова,
- Камила Валиева,
- Анна Щербакова.
Голосование продлится до следующего понедельника, 25 декабря. Напоминаем, что премия учитывает достижения только за 2023 год.
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