Премия «Чемпионата» «Король и королева фигурки» на финишной прямой — стартовали финалы

Премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки — 2023» вышла на завершающий этап: после голосования по группам и полуфиналов наконец стартовали финалы у мужчин и женщин.

У фигуристов на звание Короля претендуют:

Пётр Гуменник,

Евгений Семененко,

Владислав Дикиджи,

Роман Костомаров.

У фигуристок за звание Королевы борются:

Евгения Медведева,

Александра Трусова,

Камила Валиева,

Анна Щербакова.

Голосование продлится до следующего понедельника, 25 декабря. Напоминаем, что премия учитывает достижения только за 2023 год.