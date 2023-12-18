Щербакова — о фотосессии: не знаю, комментировать ли истории, о которых узнаю из новостей

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Анна Щербакова иронично прокомментировала информацию о сорванной фотосессии.

Ранее сообщалось, что фигуристка прервала фотосессию перед шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» из-за неуважительного отношения со стороны фотографов.

«Я сегодня весь день на съёмках и вот думаю, может быть, мне стоит заранее предупредить всю съёмочную группу, чтобы очень уважительно со мной общались, обращались исключительно «Анна Станиславовна, не соизволите ли вы посмотреть в нашу сторону». А то вдруг они новости не читают. Ну а если серьёзно, я иногда даже не знаю, стоит ли комментировать какие-то истории, о которых я сама узнаю из новостей», — сказала Щербакова в видеообращении, опубликованном в её соцсетях.