Туктамышева — о мотивации: проигрыши случались неоднократно, можно было бы давно закончить

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о поиске мотивации.

«Если бы меня мотивировали только победы, а не развитие себя, то, наверное, я бы не смогла так долго кататься. Потому что как раз проигрыши в моей карьере случались неоднократно, и с таким подходом можно было бы уже давным-давно закончить и подумать: «Зачем мне всё это надо?» А развитие оно всё равно идёт через какую-то череду неудач, победы и проигрыши. Но всё равно ты знаешь, что можешь ещё что-то, ты чувствуешь внутри, что что-то в тебе ещё есть. То, что ты можешь этому миру донести.

Были такие моменты — провальные, я бы сказала. Как я себя после них мотивировала? В какое-то время ты всё равно грустишь по этому поводу, ругаешь себя за то, что ты не так что-то сделал, что можно было сделать лучше. Есть некое недопонимание, почему так случается, какая-то есть несправедливость. Но у меня это было, наверное, неделю после каких-то серьёзных проигрышей. Неделю или, может быть, максимум две.

То есть я как-то прокрастинировала на эту тему, думала: «Вот зачем мне всё это нужно?» Но в конечном итоге я всё равно находила в себе силы, потому что люблю своё дело.

На тот момент, когда у меня были какие-то серьёзные моменты неудач, любовь к фигурному катанию преобладала. И я знала, что мой тренер меня поддерживает, что он всё равно хочет, чтобы я продолжала кататься. Мой тренер, хореограф — у меня была очень здоровая атмосфера в команде, мне не хотелось бросать, потому что я люблю это дело, и я люблю свою команду. А когда у тебя очень такая трезвая, здоровая, очень уютная атмосфера на твоей работе, то это очень большой плюс к продолжению занятий своим спортом», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».