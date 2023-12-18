Туктамышева: есть моменты, когда я не люблю тяжёлый тренировочный процесс

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к тренировочному процессу.

«Я не могу сказать, что люблю фигурное катание каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Нет, конечно, это не так. Есть моменты, когда я не люблю тяжёлый тренировочный процесс. Я вообще, если честно, не люблю вставать. У меня жизненная энергия такая средняя, я не суперэнергичный человек. Все удивляются, когда это слышат.

И, конечно, да, ты не можешь любить постоянно своё дело. Просто главное — какие-то классные эмоции испытывать, когда ты достиг каких-то результатов.

Допустим, ты тренируешься месяц, тебе тяжело, но ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Когда у тебя есть цель и осознанность и ты смотришь, как ты катаешься, или смотришь, как другие катаются, и смотришь на это с наслаждением, ты такой: «Вау! Как здорово, я тоже хочу так же!» Ты выходишь на лёд, и у тебя есть вдохновение, воодушевление, какой-то восторг от того, что ты делаешь, от того, что другие делают, тебе нравится.

В конце концов самый банальный пример. Я после отдыха, когда две или три недели могу не кататься, очень скучала по своей команде и с большим кайфом выходила на этот первый шаг на лёд. Чувствовала, как он хрустит, этот холодный ветер в лицо дует. И так всё классно!

То есть я чувствую действительно положительные классные эмоции, которые меня заряжают. Но они, конечно, не всегда со мной», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».