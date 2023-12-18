Тарасова: у Косторной и Куницы нет общения друг с другом и представления, что они катают

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень образовавшейся перед нынешним сезоном пары Алёна Косторная/Георгий Куница.

«Ещё не профессионально, далеко не профессионально. Но многое ими сделано. Молодцы, что начали тройной флип прыгать. Шпагат за небольшое время выучили, они быстро учат. Выброс – пока ещё на ногу не вышла, у них времени нет поделать побольше. Ещё слабые поддержки, слабые с них спуски. Поддержка идёт на другом уровне – мы должны видеть позицию вверху. Это сделано, но как сделано?

Выучили многое за короткий срок. Параллельный прыжок – они вообще не смотрят, как кто прыгает, это не называется параллельным прыжком. Просто одиночное исполнение – у них не прилажено к тому, чтобы сделать это вместе. И заход в разные стороны.

Конечно, с количеством проведённых часов на льду придёт единение. Но пока на средней всё скорости, прям потихонечку. Он хорошо её поднимает, она хорошо прыгает… Но обратите внимание на лица – понятно, что они заняты только элементами, и у них нет никакого общения друг с другом, нет представления, что они катают. Муж и жена? Меня это не интересует. Это должно быть здесь.

Они очень многое сделали, но им очень много нужно работать над параллельностью. Встать и рядом кататься. А они вообще этого не делают, у них этого нет. Понятно, что очень быстро выучили элементы», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.