Тарасова — о Кондратюке: как уйти в шоу, когда ни одного прыжка? За что деньги платить?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что чемпион Европы – 2022 Марк Кондратюк в текущем сезоне не развивается.

«Он человек талантливый. Малышатина наша. Но вот как можно аксель так прыгнуть? Прыгнуть, вторую ногу поставить, перевернуться… Даже борьбы никакой нет, чтобы выехать из сложного положения. Дерзость она, конечно, есть, но нет ни одного элемента. Так нельзя. Должна быть задача выезжать каждый элемент.

Испанские мотивы… Он всё не доделывает. Не доделывает по каждой позиции – только начало и конец. И в шагах болтается. Задачи у него, наверное, нет, чтобы он на чемпионате России отличился. Как уйти в шоу, когда ни одного прыжка? За что там будут деньги платить? Так кататься не можно.

Он может многое, но катает то, что у него получается. Не то что жалко – невозможно такой талант пропустить. Ты видел, чтобы он развивался в этом году – например, сказать, что он ещё один четверной выучил? Хотелось бы, чтобы в Челябинске ему повезло, но над этим нужно работать. Именно над тем, чего ты не умеешь. Это тяжёлая работа, ведь очень неприятно осознавать, что ты чего-то не умеешь.

Естественно, что он программу будет катать любую, под любую музыку, потому что рождён для этого. Он чувствует музыку и под неё делает не бог весть какие шаги или связки. Помнишь хоть один его шаг? Нет», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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