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Тарасова похвалила Гуменника за то, как он вышел из скандальной ситуации с Rammstein

Тарасова похвалила Гуменника за то, как он вышел из скандальной ситуации с Rammstein
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась ситуации вокруг того, что Петру Гуменнику на старте сезона рекомендовали заменить музыку в своей короткой программе. Он катает её под композицию немецкой группы Rammstein.

«В этом году к его музыке привязались. Молодцы, что не стали её менять. Я бы не стала менять ни за что. Просто нашли другое исполнение. Петя понимает, что он катает. Понимает это и душой, и телом, и движениями. У него очень сложные движения корпусом между элементами. Это всё создаёт впечатление, что он понимает, что делает, что он катает какого-то определённого человека, какое-то определённое состояние. Мне очень нравится», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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